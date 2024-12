Sos al cimitero di Moie. Crolla parte del soffitto

Crolla un’importante porzione di soffitto all’interno del cimitero di Moie, nell’ala vecchia. L’allarme è stato lanciato ieri mattina e fortunatamente sul posto a passare in quel momento non c‘erano persone. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione per accertarsi che non ci fossero, appunto, persone oppure pericoli particolari. L’area interessata dal crollo è stata delimitata per evitare pericoli di ogni tipo. Ma il crollo non è passato inosservato e tanti cittadini hanno chiesto spiegazioni sull’accaduto e sulla sicurezza del resto della struttura. "Si è trattato – spiega il primo cittadino di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli – di un problema di infiltrazioni, il quale ha interessato in particolare un sottotetto, nella parte vecchia del cimitero". "Per effetto delle infiltrazioni d’acqua sono caduti dei detriti di cartongesso – aggiunge il sindaco Consoli –. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Interverremo in maniera tempestiva per ripristinare il sottotetto, che è stato interessato dalle infiltrazioni e dalla caduta".