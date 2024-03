Tamberi "incorona" Rogani: record cadetti

Un’edizione da ricordare il Trofeo Sportissimo "Ai confini delle Marche" disputato al Palacasali di Ancona. C’era anche il campione di tutto nell’atletica, Gianmarco Tamberi, a premiare i vincitori tra l’entusiasmo generale per la dodicesima edizione del classico incontro indoor tra rappresentative regionali. Il miglior risultato per la squadra under 16 dei padroni di casa è il secondo posto di Manuel Rogani nei 600 metri. Il mezzofondista della Sef Stamura Ancona realizza per la terza volta quest’anno il record marchigiano della categoria cadetti con 1’27"97, cinque centesimi in meno rispetto al crono di 1’28"02 ottenuto il 24 gennaio, dopo aver iniziato la serie di primati il 7 gennaio con 1’28"36. Finisce quarta la staffetta 4x200 con Angie Anemone (Asa Ascoli Piceno), Eliana Rella (Asa Ascoli Piceno), Adjo Gloria Gagba (Atl. Osimo), Chiara Sabbatini (Sport Atl. Fermo) in 1’47"67 mentre si piazzano quinte Nicole Ricci (Atl. Chiaravalle) in 9"41 sui 60 ostacoli e Viola Spagna (Sport Atl. Fermo) con 2.75 nell’asta. Arrivano poi cinque sesti posti tra i quali quello al maschile nell’asta di Gianmattia Ambrosi (Sport Dlf Ancona, 2.20. Nella classifica finale si conferma settimo il team delle Marche convocato dal fiduciario tecnico Ermenegildo Baldini nell’evento organizzato dal Comitato regionale del presidente Simone Rocchetti. Festeggia il successo per il secondo anno consecutivo la squadra del Veneto, con il secondo posto dell’Emilia-Romagna davanti al Lazio che finisce in terza posizione. Nel salto con l’asta l’exploit della manifestazione: il pugliese Gabriele Belardi riscrive per due volte la migliore prestazione nazionale under 16 fino alla quota di 4.70 superata alla seconda prova. Nella stessa gara con 4.63 al primo tentativo il portacolori dell’Elite Academy Bari, campione italiano in carica di categoria, era già riuscito ad andare oltre il 4.62 ottenuto in sala nel 2021 a Padova da Mattia Beda, mentre all’aperto il primato è il 4.56 di Luigi Colella, stabilito a Foggia nel 2011.