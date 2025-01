Task force della polizia in centro: nel mirino lo spaccio e i furti

Task force della Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti e contro l’incolumità pubblica: raffica di controlli nel cuore della città di Jesi. Il personale del Commissariato, assieme a quello Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, lunedì ha effettuato un servizio straordinario che è stato coordinato dal dirigente Paolo Arena, su indicazioni del questore Cesare Capocasa e del prefetto Maurizio Valiante.

Al setaccio, anche per comprendere l’eventuale presenza di pregiudicati in trasferta nel territorio per finalità illecite, alcune zone come via Garibaldi, via Setificio, Orti della Pace, il quartiere San Giuseppe, i giardini pubblici, Viale Cavallotti, Porta Valle e piazzale Partigiani. Contestualmente sono state effettuate identificazioni a campione continuo, procedendo nelle attività di polizia di prossimità a stretto contatto coi cittadini, al fine di rendere più tangibile la percezione di sicurezza. Complessivamente sono state identificate 118 persone, tra le quali sette di origine straniera. I posti di controllo effettuati sono stati 11, mentre otto le persone con precedenti che sono risultate positive ai controlli stessi. Ben 105 i veicoli accertati, oltre ad un esercizio commerciale del posto. Le iniziative degli equipaggi sono state portate avanti in piena sinergia.