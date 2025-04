The Begin Volley sconfitta dai Diavoli Rosa Brugherio: salvezza in bilico

E’ stata una Pasqua amara per la The Begin Volley, uscita sconfitta dallo scontro diretto con i Diavoli Rosa Brugherio. Un match che, alla vigilia, rappresentava un vero e proprio spartiacque per il cammino verso la salvezza e che, purtroppo, non ha avuto l’esito sperato. I dorici hanno dovuto fare i conti anche con i problemi fisici di uno dei giocatori di punta, lo schiacciatore David Umek che commenta così il match: "Sapevamo che la partita sarebbe stata fondamentale per lanciarsi al meglio verso le ultime sfide di playout. Purtroppo non è andata come volevamo: nonostante l’avversario fosse alla nostra portata, abbiamo subìto il loro gioco. Sono stati molto aggressivi al servizio mettendoci in grossa difficoltà. Hanno saputo approfittare dei nostri cali, mentre noi non abbiamo approfittato dei loro. Forse abbiamo pagato la giornata di riposo che ha spezzato il trend positivo degli ultimi match. Mi è dispiaciuto molto non poter dare il mio contributo alla squadra, ma durante tutta la settimana ho avuto problemi alla schiena che sembravano sotto controllo ma dopo alcuni salti mi sono bloccato e sono stato costretto ad abbandonare il campo. Ora è tutto azzerato e nelle ultime partite ci giocheremo il tutto per tutto per restare nella categoria. La partita di domenica al PalaPrometeo contro Campobasso sarà fondamentale: ci farà capire se saremo ancora in corsa per la salvezza".

Ora la classifica si fa complicata e la strada verso la permanenza in A3, tutta in salita. E domenica al PalaPrometeo arriva la Spike Devils Campobasso.