Trovata morta nel letto di casa

Una donna di 55 anni di Ancona, Manuela Moroni, è stata trovata morta ieri pomeriggio nel letto della sua abitazione, in via Ascoli Piceno, a Posatora. Dietro le cause del decesso non sembrano esserci dubbi: si tratta di una morte per cause naturali, avvenuta con ogni probabilità nel sonno.

A trovare il corpo sarebbero stati nel primo pomeriggio i familiari che non riuscivano ad avere risposte dalla donna che a quanto pare viveva da sola. Al momento del decesso, in casa con lei non c’era nessuno. Immediata la segnalazione al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla, unitamente all’automedica del 118. Il medico rianimatore non è neppure intervenuto dopo aver constatato che la donna era ormai deceduta da ore.

Secondo un primo esame, il decesso risalirebbe alle prime ore del mattino. Nell’abitazione è arrivata anche una pattuglia della polizia che ha preso atto della situazione e non ha disposto il blocco della salma, sulla quale con ogni probabilità non verrà neanche eseguita l’autopsia, lasciandola quindi libera ai familiari per l’organizzazione dei funerali.

In serata anche le condoglianze dei Dolphins Ancona: la donna è mamma di un giocatore.