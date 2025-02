Ubriaco picchia i militi in ambulanza

Vanno a soccorrere il cliente di un pub, ubriaco, e questo danneggia l’ambulanza e ferisce anche i due militi, l’autista e il barelliere. Con violenza il paziente avrebbe staccato il seggiolino per i cardiopatici, assicurato ad un pannello su una parete del mezzo di soccorso, danneggiando il supporto e l’ambulanza. Nell’azione ha colpito i due soccorritori, moglie e marito, finiti poi in ospedale con 10 giorni di prognosi ciascuno. Entrambi hanno sporto denuncia ai carabinieri e il paziente, un falconarese di origine rom, 41enne, è finito a processo per lesioni personali e danneggiamento. L’episodio risale al 9 febbraio del 2022, a Camerata Picena. Erano da poco passate le 21 quando una ambulanza della Croce Verde di Jesi è stata mandata dalla centrale 118 in soccorso ad una persona ubriaca e ferita alle mani. Quando i due militi sono arrivati, l’autista 40enne e la soccorritrice 30 anni, c’erano i carabinieri che hanno fatto salire l’ubriaco, molto agitato, sull’ambulanza. E’ stato medicato alle mani poi ha preso con forza una seggiolina per cardiopatici agganciata alla parete e l’ha staccata dai supporti danneggiando il pannello di sicurezza. La dinamica è stata spiegata ieri in aula, davanti al giudice Roberto Evangelisti, dall’autista dell’ambulanza. Prossima udienza il 16 ottobre per sentire l’imputato, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga. Ieri il testimone sentito, che è anche presidente dell’associazione volontari Croce Verde, ha detto di essere disposto a ritirare la querela come ha già fatto anche l’altra parte offesa. Se per le lesioni il procedimento potrebbe estinguersi sarà da vedere se prosegue d’ufficio per i danneggiamenti, essendo un mezzo pubblico.

ma. ver.