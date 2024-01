"Umee, così superiamo tutte le complessità"

"Sulle prese in carico Umee ed Umea, siamo coinvolti da anni in tavoli interistituzionali regionali e locali, volti al superamento delle complessità in tema di disabilità infantile, adulti e disagio familiare". Così dall’Ast Ancona dopo la denuncia del gruppo solidarietà sulle lunghe liste di attesa per carenza di personale. "L’azienda – aggiungono - a fine 2023, ha bandito nuovi concorsi per la figura di medici di Neuropsichiatria Infantile e dirigente Psicologo operando costantemente ricerche data l’esiguità dei professionisti in Neuropsichiatria Infantile disponibili in tutto il territorio nazionale. Figure mediche per questi servizi sono inoltre inserite a bando nel concorso per dirigenti medici a tempo indeterminato che sarà pubblicato a brevissimo. I dati in nostro possesso descrivono certamente l’incremento della domanda di valutazione e trattamento di minori con disabilità presso servizio Umee ed adulti Umea. Il dato dei tempi di attesa medi forniti dalla Ast va integrato da un punto di vista clinico e della presa in carico effettiva erogata poiché, per casi gravi e di tutela del minore con la sua famiglia, l’Umee prevede oggi una contrazione dei tempi".