Un brindisi con i vini marchigiani: "Piano di rilancio da 2,3 milioni"

(Ancona)

Ammontano a quasi 2,3 milioni gli investimenti in promozione per il biennio 2025-2026 previsti dal progetto targato Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) rivolto al mercato dell’Unione europea. Un piano di rilancio basato sulla dotazione dei fondi Csr 2023-2027 "Promozione dei prodotti di qualità" della Regione Marche, per puntare, oltre alla domanda interna, sui Paesi obiettivo del mercato comunitario. Attenzione particolare è prevista nella promozione in favore delle piazze di sbocco delle Dop marchigiane: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia in prima fila, ma anche diverse aree considerate emergenti, come Francia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia, Austria, Danimarca e Repubblica Ceca. Tra le attività previste nel piano che coinvolge le sedici Dop tutelate da Imt, l’informazione e la promozione pubblicitaria con una forte impronta digital-social, oltre a quelle sui canali più tradizionali. Ampio spazio anche alle azioni di business diretto, con la partecipazione a fiere di settore, incontri, degustazioni, workshop, eventi dedicati a buyer ed esperti di settore nazionali ed europei, e poi il rafforzamento dell’incoming dai Paesi Ue.

"Stiamo per chiudere un’annata complicata per il commercio mondiale di vino – dice il presidente di Imt, Michele Bernetti –, a cui si sono aggiunte le note e preoccupanti vicende che hanno coinvolto una delle principali realtà delle Marche. Le denominazioni marchigiane sono attese a una reazione sui mercati in linea con la qualità media delle produzioni e nella consapevolezza di dover rispondere a una domanda sempre più orientata verso un decremento dei consumi e una contestuale, maggiore attenzione alla qualità e identità dei vini. In questo contesto, i nuovi fondi per la promozione assumono ancora maggior rilevanza".

I vini marchigiani hanno una forte esposizione sul mercato europeo: Italia a parte, prima piazza di sbocco, per l’export oltre la metà dei volumi venduti è destinata ai Paesi dell’Ue. Per l’insieme delle Dop marchigiane, il primo mercato di sbocco in Europa sono i Paesi Bassi (24% di share sul totale export e 44% sul totale Unione europea), seguiti da Germania e Belgio col 10% ciascuno a livello globale e 19-18% sul totale Ue. "Sul mercato europeo – spiega il direttore Imt, Alberto Mazzoni – i cambiamenti in atto a livello generazionale e di consumo spingono in ottica di medio-lungo periodo verso un’ulteriore qualificazione delle produzioni. I vini di primo prezzo, senza una chiara origine identitaria e territoriale, sono destinati a ridurre drasticamente il proprio mercato. Da qui l’esigenza di adeguare il giusto posizionamento del vigneto Marche sui mercati internazionali anche attraverso la focalizzazione su target di consumo ben definiti e identificati tramite approfonditi studi di marketing". Con oltre cinquecento aziende associate per sedici denominazioni di origine – di cui quattro Docg – l’Istituto marchigiano di tutela vini è una realtà unica in Italia nel suo genere. Oggi il consorzio, che nel 2024 festeggia venticinque anni dalla nascita, rappresenta l’89% dell’imbottigliato della zona di riferimento e la maggioranza delle esportazioni di vino marchigiane. Infine, con oltre 7.500 ettari tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, incide per il 45% sull’intera superficie vitata regionale.