Un concerto per voce e piano: Lodovici e il suo "Introspections"

Un concerto piano e voce: Elena Lodovici sarà la protagonista della serata al Brema Bistrot di via Salvemini a Jesi domani (dalle 21,30, ingresso libero). La giovane e già apprezzata pianista fanese presenterà i brani del suo disco "Introspections" (prodotto dall’etichetta "Notami Jazz"), in una versione ridotta e più intima, in piano solo e voce, alternati ad altre sue composizioni originali ancora inedite. Si va dal jazz contemporaneo contaminato con influenze pop, alla musica neoclassica, alla musica minimalista e quella contemporanea.

In scaletta anche un omaggio tributo a Franco Battiato, attraverso una rivisitazione personalizzata, con arrangiamenti che riprendono quelli di alcuni brani di Introspections, di alcune delle canzoni più conosciute del maestro. L’originalità del progetto emerge dalla contaminazione di generi all’interno di ogni singola composizione, passando dalla musica classica al free jazz, dalla musica celtica alla progressive, dallo stile minimalista alla musica orientale, dal jazz etnico alla musica contemporanea, dalla new age music alla world music, dalla musica pop alla chillout, senza trascurare anche un’importante vena cinematografica in un’alternanza di momenti grintosi, allegri, introspettivi, intimi fino a molto melodici. Aperitivo cena dalle 20. Info: 3332001310.

sa. fe.