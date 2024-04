Un ferito sul tetto dell’hub Amazon. Esercitazione dei vigili del fuoco

"C’è un uomo ferito sul tetto del mega hub Amazon". Ma era un’esercitazione. Ieri mattina i vigili del fuoco di Ancona hanno effettuato un’esercitazione con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale nel nuovo capannone industriale Amazon all’Interporto di Jesi. E’ stato simulato l’intervento per soccorrere un uomo infortunato sul tetto. Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato e adagiato su una barella per esser calato sul piano stradale. Manovra possibile solo realizzando una teleferica che dalla sommità dell’edificio, alto 28 metri, raggiungesse terra dove ad attendere l’uomo c’erano i sanitari. Sono state sperimentate e testate nuove attrezzature in dotazione al comando dorico e in particolar modo un sistema che permetta la manovra in sospensione più rapida, sicura ed efficace sia per i soccorritori che per le persone soccorse. Sono stati 19 i vigili del fuoco impegnati alla presenza del funzionario della direzione centrale per l’emergenza, l’ispettore antincendio Ambra Libro, del comandante Pierpaolo Patrizietti e del responsabile del settore Saf provinciale, ispettore antincendio Maurizio Tumbarello.