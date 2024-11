Vandali distruggono il bagno pubblico

Altri danni dopo i festeggiamenti di Halloween: al parco Raiti dei ragazzini hanno lanciato petardi nel bagno pubblico da poco risistemato. "Qualche "buontempone – evidenzia Cillo via social - ha pensato bene di passare il suo tempo libero mettendo nella vaschetta del bagno un petardo e, essendo la vaschetta di plastica, gli effetti sono evidenti. Al netto del danno economicamente contenuto, quello che mi preoccupa di più è sapere dell’uso di petardi di libera vendita in mano a ragazzi, a maggior ragione se minori. Tralasciando poi l’uso che questi ne fanno - e che aggrava ulteriormente la situazione - quanto accaduto mi spinge a fare approfondimenti, e a valutare eventuali ulteriori provvedimenti. Il problema non è il lancio di petardi ad Halloween, quanto l’atteggiamento sprezzante che alcuni giovani hanno nei confronti degli adulti e delle forze dell’ordine. Un atteggiamento inidoneo, irrispettoso e altamente diseducativo. Altre segnalazioni arrivano da Borghetto dove "ragazzini si riuniscono dietro la chiesa a fare caos e atti vandalici come rompere sedie e lanciarle sul casottino dell’Enel".