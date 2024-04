Vandali distruggono le sagome di cartone dei personaggi illustri

Vandali scatenati in pieno centro, se la prendono anche con le sagome dei personaggi jesini illustri realizzate dalla fondazione Gabriele Cardinaletti. In particolare a farne le spese è stata la figura cartonata della campionessa jesina di fioretto Giovanna Trillini, spezzata in più parti e trascinata da corso Matteotti fino in via mura Occidentali di fronte l’ufficio anagrafe. Il fatto sarebbe accaduto in una delle due notti tra sabato e lunedì. Sono numerose le sagome a dimensione praticamente reale che la Fondazione ha posizionato lungo corso Matteotti in occasione dell’evento "Jesi e il ‘900, verso il 2050. Arriveranno le farfalle". Oggi alle 17 la mostra allestita nei locali ex Banca Marche ospiterà l’incontro "Gli alieni sono arrivati alla Riserva Ripa Bianca. Scopriamo le specie esotiche presenti". Al centro del dibattito la testuggine palustre americana, gambero rosso della Louisiana e la nutria la cui presenza è "grave minaccia per la biodiversità della Riserva, a scapito di anfibi, delle uova e dei pulcini degli uccelli acquatici".