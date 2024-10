Vigor, pesano gli infortuni: "Abbiamo tante soluzioni"

L’avventura di Omar Shakur in maglia Vigor non è iniziata nel modo migliore. Una contrattura al polpaccio ne ha limitato l’impiego nel corso del primo allenamento, ogni giudizio da parte di Clementi è dunque rimandato.

Il ragazzo è arrivato in città due giorni fa dalla Svezia e ha subito manifestato un fastidio al polpaccio. Ciò non gli ha impedito di scendere in campo, ma l’allenamento è durato pochi minuti.

Gli accertamenti effettuati dallo staff medico non hanno riscontrato lesioni o problemi particolarmente gravi quindi è legittimo aspettarsi un rientro in campo nelle prossime ore.

Non un inizio memorabile, specie alla vigilia di una settimana densissima di appuntamenti, ma la Vigor non ha fretta. Non si può dire lo stesso dei tifosi che invece non vedono l’ora di scoprire le qualità del giovane scandinavo.

"Partiamo dal presupposto che il giocatore non ha firmato e che è in prova - dice il direttore sportivo Moroni, il fulcro delle attività rossoblu in queste settimane -. Logicamente valuteremo la situazione con estrema attenzione, ma i nostri tifosi non devono avere fretta. Innanzitutto capitan Pesaresi è in gran forma, quindi non siamo affatto scoperti nel ruolo di centravanti. Secondo punto, la società non ha alcuna intenzione di sforare il proprio budget. La Vigor vuole fare bene, migliorare, ma non abbiamo le risorse di altri club, quindi rimaniamo con i piedi ben saldi a terra".

Non solo, la Vigor deve fare i conti anche con l’esito della risonanza a cui Tomba si è sottoposto ieri. Oggi si scoprirà il verdetto definitivo, ma le sensazioni non sono buone, la speranza è di scongiurare almeno l’intervento chirurgico.

Ad oggi Rotondo offre garanzie, è a tutti gli effetti un titolare, senza dimenticare Pjetri a cui Clementi però non ha riservato molte chance. Detto ciò è possibile che la società decida di mettere mano al portafoglio in caso di lunga assenza del centrale senigalliese.

"Anche quest’anno non siamo particolarmente fortunati - ribadisce Moroni -. Alonzi, Kone, Tomba… Tutte assenze molto pesanti, ma abbiamo allestito una squadra ’lunga’, con tante soluzioni. Qualcosa vorrà dire, abbiamo creduto in questi ragazzi nel corso dell’estate, continueremo a farlo anche adesso. Ci sono tanti giocatori validi che scalpitano per trovare spazio". Infine Kone, l’ivoriano difficilmente sarà della gara domenica prossima contro il Sora, non scontato neppure il rientro a Teramo nel turno infrasettimanale.

"Kone cammina normalmente e non accusa fastidio alla caviglia - conclude il ds -. Vediamo quando tornerà operativo, ma non forziamo i tempi. È un’assenza che ci penalizza, ma la squadra ha giocatori versatili e pronti a coprire il ruolo di Mevale".

Nicolò Scocchera