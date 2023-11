Vini e artigianato, rinascono i locali di via degli Orefici

"Restituire un’anima agli spazi chiusi: nuova vita al locale dell’ex oreficeria Longhi, in via degli Orefici. Trasformato in un luogo poliedrico, tra arte, artigianato ed enogastronomia dalla sempre attivissima Grazia Tiberi". A parlare col nastro tricolore in spalla è l’assessore Alessandro Tesei, che sabato ha fatto le veci del sindaco Fiordelmondo per l’inaugurazione, in via degli Orefici, del negozio di Grazia Tiberi e Silvia Puri, nel locale dove alcuni anni fa ha chiuso la storica gioielleria Longhi. "Qui il vino la fa da padrone e il forte legame con questo prodotto con tutto il territorio e i Comuni limitrofi è ben rappresentato anche dalla presenza del sindaco di San Paolo di Jesi, Sandro Barcaglioni". Ed ecco che la cassaforte orafa si è trasformata in vetrina e custodia dei vini del territorio. Prodotti tipici, antiquariato e artigianalità qui sono i protagonisti grazie alla nota (ex) speaker radiofonica, presidente di Arci Voce e padrona di casa dell’enoteca di San Paolo, Grazia Tiberi, col suo Arts vini and vintage, e della jesina d’adozione, originaria del lago di Bolsena, Silvia Puri, con il suo laboratorio creativo "Io ho la stoffa". sa. fe.