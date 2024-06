"Vogliamo realizzare i progetti partiti"

1) "Abbiamo deciso di continuare l’impegno nei confronti della nostra comunità perché i due anni di pandemia hanno ingessato alcuni progetti già avviati. Oggi stanno di nuovo prendendo vita e vogliamo portarli a compimento. Inoltre Progetto Monsano ha rappresentato un nuovo modo di fare politica".

2) "Monsano ha bisogno di spazi di aggregazione sociale, culturale e sportiva. È per questo che stiamo portando avanti il completamento dei lavori della nuova aula polifunzionale (ex palestra Cesaroni), la realizzazione della mediateca e biblioteca e la risistemazione della palestra di via Falcone e degli impianti sportivi di via Fontanelle e di via Veneto".

3) "Una volta insediato il nuovo Consiglio faremo subito la variazione di bilancio per poter utilizzare l’avanzo del 2023, (370mila euro), impegnandone 200mila per il completamento del finanziamento della biblioteca e mediateca e destinando le restanti risorse per continuare i progetti già iniziati di risistemazione delle strade".

4) "Il progetto di videosorveglianza del territorio co-finanziato dalla prefettura è in fase di esecuzione. Saranno installate nuove telecamere, fino a 30. Continueremo nella collaborazione dei servizi condivisi di polizia locale con la convenzione con l’unione di comuni e stiamo valutando un progetto che interessi un’area più vasta con Chiaravalle e Monte San Vito".

5) "Il borgo di Monsano per la sua conformazione urbanistica non è a rischio spopolamento, ma soffre di una carenza di attività commerciali e di ristorazione vista la "concorrenza" della vicina Jesi. Stiamo studiando piani di incentivazione per le nuove aperture in centro".

6) "Avendo già amministrato per dieci anni, i nostri cittadini ci conoscono bene. Sanno quanto teniamo al nostro paese e che possono contare sul nostro impegno incondizionato e una grande disponibilità e apertura a tutte le esigenze. Oggi possiamo aggiungere un’esperienza e una conoscenza amministrativa che è garanzia di competenza, relazioni avviate e conoscenze coi Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione".

Sara Ferreri