Jesi, con Nostalgia di Martone torna la rassegna di cinema al Piccolo

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2023 - Ritorna la nostra rassegna di cinema al teatro Il Piccolo. Venerdì alle 21,30 sarà proiettato il film Nostalgia per la regia di Mario Martone, Italia/Francia 2021. Dopo quarant'anni di lontananza Felice (Pierfrancesco Favino) torna lì dov'è nato, il rione Sanità, nel ventre di Napoli. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere e un passato che lo divora. Un film ricco di poesia, passione, paura, di un mistero che non sembra svanire neppure con la parola fine. Premiato ai Nastri d’argento per la miglior regia, miglior attore protagonista e non protagonista, miglior sceneggiatura e David di Donatello al miglior attore non protagonista. Ingresso: 7 euro. Inoltre anche quest'anno Il Piccolo Jesi ospita Marche in atti Festival del Teatro amatoriale organizzato dalla Fita Federazione Italiana Teatro Amatoriale in collaborazione col Comune di Jesi. Primo appuntamento sabato alle 21,15 con la compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti e lo spettacolo "Salome'" da Oscar Wilde. In questo caso l’ingresso è di 13 euro ridotto Under 25 e tesserati Fita 10.