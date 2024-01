Jesi, torna il teatro ragazzi: domenica “Balloon Adventures”

Jesi (Ancona), 9 gennaio 2024 – Con il nuovo anno riparte in provincia di Ancona la 40esima stagione di Teatro Ragazzi con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata. In programma dal 14 gennaio al 17 marzo, spettacoli ed eventi dedicati alle famiglie (recite domenicali) e alle scuole di vario ordine e grado (in orario scolastico), a Jesi, Senigallia, Cupramontana, Chiaravalle, Ostra, Fabriano, Corinaldo, Arcevia, Castelbellino, Santa Maria Nuova, Montecarotto. Si parte domenica prossima alle 17 al Teatro Pergolesi di Jesi con “Balloon Adventures” di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano della compagnia Collettivo Clown: uno spettacolo comico e poetico con protagonisti due clown e le loro giocolerie. Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio “alla stessa ragione del viaggio, viaggiare”. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. E se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Gli attori, attraverso l’utilizzo dei palloncini e la loro manipolazione, creano immagini e sensazioni finalizzati alla narrazione; una narrazione che vuol mantenersi leggera, eterea e sognante, ma sempre attenta al comico. I due personaggi si ispirano al cinema muto (Stanlio e Olio in particolare), alla natura indefinita dei clown del circo di una volta (Charlie Rivel in particolare) e al cinema di animazione (Dick Dastardly e Zilly). Nello spettacolo sono presenti diverse tecniche tra cui manipolazione di palloncini, giocoleria, spinning di palloni, numero dell’uomo nel pallone, e pantomima. La domenica successiva alle 17 all’auditorium San Rocco di Senigallia il teatro Giovani Teatro Pirata metterà in scena ‘Il gran circo dei buratt’ (dai 3 anni). Dopo 800 repliche e 5 anni di stop...Torna in pista la formazione storica del Teatro Pirata. Biglietti per “Balloon Adventures” in vendita alla biglietteria del Teatro Pergolesi dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.