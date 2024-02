Jesi, torna in scena il 'Gran circo dei burattini'

Jesi (Ancona), 1 febbraio 2024 -Domenica ( ore 17) torna in scena al Teatro Pergolesi di Jesi la storica formazione del Teatro Pirata in "Gran Circo dei Burattini", dopo 800 repliche in tutta Italia e cinque anni di stop. Un omaggio ai 40 anni della stagione di Teatro Ragazzi inaugurata nel 1983 a Jesi, e che oggi coinvolge numerosi teatri della provincia di Ancona. Nello stesso giorno il Teatro Goldoni di Corinaldo ospita lo spettacolo "L'elefantino" da un racconto di Kipling, in scena la compagnia La Baracca di Bologna. C’era una volta… un tendone a strisce bianche e blu con dentro una baracca di burattini e dentro ancora una pista di sabbia con un’orchestrina di simpatici musicisti di pezza che scandiscono il ritmo delle esibizioni esilaranti di folli circensi. E sotto il tendone… trapezisti, clown, animali feroci e domatori di pulci impegnati in salti, ruggiti, gag poetiche, tentativi di artistiche evoluzioni che si sciolgono in fiaschi o successi. C’era una volta.... “Il gran circo dei Burattini" che dopo 800 repliche e cinque anni di stop torna in pista nell'ambito della 40esima Stagione di Teatro Ragazzi con la direzione artistica e organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata. Domenica alle 17 l'appuntamento è al Teatro Pergolesi di Jesi, portato in scena dalla formazione storica del Teatro Pirata: Diego Pasquinelli, Francesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, ideatori registi e burattinai della produzione. Un ritorno davvero molto atteso, quello dei tre fondatori della pluripremiata compagnia marchigiana, oggi nota come Teatro Giovani Teatro Pirata e tra le più stimate realtà produttive e di formazione a servizio delle giovani generazioni. Lo show segue una scaletta di numeri e gags, come in un vero e proprio circo, ma gli artisti di punta della Troupe sono pupazzi e burattini: Monsieur Loyale, Rhum e Jean i clowns, Sergej Dimitri Pugaciof il trapezista, la Donna Ercole, Vittorio il domatore di pulci, si susseguono nella pista proponendo i loro numeri, le loro abilità, la loro comicità. Lo spettacolo è diverso dalla solita parata circense, ricco di colpi di scena, dove la grande protagonista è la comicità che, con la sua eccezionale energia, cattura grandi e piccini per trasportarli in un mondo surreale che non lascia spazio alla noia e alla monotonia, un mondo fatto di piccole creature di pezza dotate di ingegno, abilità e soprattutto ironia. Sempre domenica alle 17 la rassegna per ragazzi e bambini propone anche un secondo appuntamento al Teatro Goldoni di Corinaldo: "L'Elefantino", spettacolo di e con Bruno Cappagli della compagnia “La Baracca” di Bologna, tratto liberamente da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che lo animano. E' la storia di Bubu che, unico maschietto della famiglia, viene incaricato da mamma e papà di lavare tutti i calzini della famiglia, dal momento che le sue sorelline sono troppo piccole per accudire alla casa. È un lavoro noioso e Bubu, mentre lava, si racconta una storia. I calzini prendono vita e si trasformano in animali che raccontano di come l’ elefantino fu il primo tra tutti ad avere la proboscide. L’elefantino incontrerà animali di tutti i colori e di tutte le dimensioni, ma soprattutto incontrerà canzoni, perché ogni calzino ha un suono che fa cantare. Sono suoni che ricordano l’Africa, voci che lasciano immaginare la terra, gli alberi o l’acqua verde e limacciosa del fiume. La storia raccontata dall’elefantino è tratta liberamente da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che lo animano. Biglietti: da 0,50 a 8 euro: 0731 206888.