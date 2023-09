Jesi, ultimo week end di musica per il Festival Pergolesi Spontini

Jesi (Ancona), 14 settembre 2023 – Sarà un week end di musica, teatro e danza con il XXIII Festival Pergolesi Spontini. Domani, sabato e domenica a Jesi, Castelplanio e Morro D’Alba, protagonisti saranno gli artisti Roberto Prosseda, Keigo Mukawa, il Trio Chimera, il duo Leonardo Taio & Sofia Adinolfi, la violinista Giulia Cellacchi, il beatboxer Alien Dee, il danzatore Carlos Kamizele. Sono le ultime iniziative del XXIII Festival Pergolesi Spontini, a cura della Fondazione Pergolesi Spontini, con il suo programma tra Spontini, Pergolesi, ed eventi multidisciplinari ispirati al tema 2023 “Salti di gioia”. Domani alle 21 alla chiesa degli Aroli di Monsano si esibisce un pianista d’eccezione, il giapponese Keigo Mukawa, e con lui il Trio Chimera (composto da Marta Ceretta al pianoforte, Stefano Raccagni al violino e Giorgio Lucchini al violoncello), e il duo Leonardo Taio, viola & Sofia Adinolfi, pianoforte, per il concerto di musica da camera “Residart III”. In programma, musiche di Robert Schumann, Igor Stravinsky (la Suite Italienne), e di Frédéric Chopin. Protagonisti sono giovani artisti internazionali, ospiti del Festival grazie a Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, e a Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi, con i quali la Fondazione Pergolesi Spontini ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera. Keigo Mukawa è vincitore di numerosi e ambiti riconoscimenti fra cui il primo premio del Concorso del Giappone di Musica, il Secondo Gran Prix Marguerite Long-Thibaud, e finalista del Concours Reine Elisabeth di Bruxelles. Molto richiesto in recitals in tutto il mondo, Keigo Mukawa ha appena pubblicato su CD l’opera completa di Ravel per solo piano. In programma, musiche di Robert Schumann, Igor Stravinsky (la Suite Italienne), e di Frédéric Chopin. I due Ensemble sono i vincitori ex-equo della Borsa di studio 2023 Fps-Residart-Oesc per un corso intensivo di formazione specialistica in musica da camera presso il Castello del Cassero di Camerata Picena (AN), sotto la direzione del Maestro Henk Guittart. Sabato doppio appuntamento con il pianista Roberto Prosseda, uno dei pianisti più attivi nella scena concertistica internazionale, presidente dell’Associazione Mendelssohn Italia, co-fondatore e direttore artistico dell’Associazione di volontariato “Donatori di Musica”. In mattinata, all’ex abbazia di Frondigliosi di Casteplanio, c’è il concerto spirituale offerto dal M° Prosseda e dal Festival agli ospiti della comunità terapeutica residenziale e di reinserimento sociale Algos, in collaborazione con Oikos Jesi e con il contributo della Regione Marche per il progetto “Verso Spontini 2024”. L’iniziativa, ad ingresso riservato, è nel nome del compositore e filantropo Gaspare Spontini. Sabato alle 21 Roberto Prosseda si esibisce al Teatro Pergolesi di Jesi, per il concerto “Piano with joy” su musiche di W.A. Mozart, F. Mendelssohn, J.S. Bach, F. Schubert, R. Schumann. Il programma è ispirato al concetto che la musica possa essere anche portatrice di gioia, leggerezza e serenità. Tutti i brani esprimono, in modo diverso, tanti tipi di gioia e di felicità. Saranno eseguite musiche di Johann Sebastian Bach, con la Corale “Jesus, Joy of man’s desiring” dalla Cantata BWM 147 nella trascrizione pianistica di Myra Hess; di Wolfgang Amadeus Mozart la Sonata K 330 in do maggiore e le Variazioni K265 “Oh Vous dirai-je, maman” in do maggiore. In programma anche l’Impromptu op. 90 n. 3 e 4 di Franz Schubert, due brani di Robert Schumann con Kinderszenen op. 15 e Arabeske op. 18, e di Felix Mendelssohn-Bartholdy le 6 Romanze senza Parole, i 6 Kinderstucke ed il Rondo Capriccioso op. 14. Domenica alle 11 l’appuntamento con “Residart IV” è all’Auditorium di Santa Teleucania a Morro D’Alba, con il pianista Keigo Mukawa e il Quartetto Elmore composto dai violinisti Xander Croft e Miles Ames, e da Inis Oírr Asano alla viola e Felix Hughes al violoncello. L’Elmore Quartet è un dinamico e pluripremiato giovane ensemble britannico, fondato nel 2017 presso il Royal Northern College of Music di Manchester, uno dei più prestigiosi conservatori al mondo. In programma, la Chiaconne di J.S. Bach nella versione per pianoforte da F. Busoni, e il Quintetto per quartetto d’archi e pianoforte op.34 di Johannes Brahms. Tra danza, musica e letteratura, domenica alle 18 al Teatro Pergolesi di Jesi c’è lo spettacolo “Le strade di Pasolini”, su musiche di J.S. Bach e N. Paganini, e i testi di Pier Paolo Pasolini: una nuova produzione del Festival Pergolesi Spontini firmata nella sceneggiatura e regia da Riccardo Puglisi e nelle coreografie da Kris, per una produzione di Musica Insieme in collaborazione con KC Artist e Bernstein School of Musical Theatre. Sul palco la violinista Giulia Cellacchi e il beatboxer Alien Dee, figura assai nota sulla scena live italiana; solista sarà uno straordinario danzatore e coreografo come Carlos Kamizele, già ospite di Roberto Bolle a “Danza con me”, interprete richiestissimo dai teatri internazionali. Gli attori sono Gabriele Duma, Alessia Mangini, Alex Sanchez, Filippo Tagliaferri, danzano Deborah Pini, Shorty e Filippo Tonini.