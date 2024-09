Jesi, Valerio Aprea e altri big per la rassegna Hemingway theatre

Jesi (Ancona), 13 settembre 2024 – Valerio Aprea e altri grandi attori a Jesi per la rassegna Hemingway Theatre giunta alla decima edizione. Nata nel 2014 da una scintilla tra il regista Massimiliano Bruno e Davide Zannotti, nel tempo si è poi consolidata diventando un appuntamento fisso dell’estate a Jesi in piazza delle Monnighette ospitando via via attori importanti del panorama teatrale e cinematografico nazionale. Nell'anno del decennale – da giovedì prossimo per quattro giorni la collaborazione tra il Comune di Jesi e le associazioni culturali Magazzino d'Arte, La Locura e il Festival La Punta della Lingua permetterà di avere anche quest'anno un ricco cartellone, a ingresso gratuito. Giovedì prossimo dal palco piccolo dell’Hemingway inaugureranno Miguel MM40 chitarrista bolognese ex collaboratore di Gene Gnocchi definito dalla critica il nuovo Freak Antoni e, a seguire, il grande romagnolo Gianni Bardi già nei Le Barnos che abbiamo potuto ammirare nella storica trasmissione televisiva Zelig. L’indomani dal palco centrale della piazza Zep Ragone, attore della cerchia di Rocco Papaleo con la sua comicità surreale e poi l’elegante stand up di Luca Zesi, noto per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva Comedy Central. Sabato chiuderà la rassegna Valerio Aprea, attore poliedrico dallo stile personalissimo, attivo nel teatro, nel cinema e nella televisione dove i suoi monologhi moderni sociali e dissacranti impreziosiscono noti programmi. Si esibirà nello spettacolo Gola e altri pezzi leggendo testi di Mattia Torre, autore teatrale, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019. "Sono molto contento di questa proficua collaborazione con l'Hemingway e le associazioni culturali che hanno collaborato alla rassegna” ha sottolineato l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, che ha aggiunto: “Ancora una volta la rassegna porta nel centro città, in Piazza delle Monnighette, nomi di rilievo e appuntamenti che come amministrazione abbiamo voluto condividere perché rappresentano un arricchimento dell'offerta culturale cittadina. In questa occasione, tra gli altri, avremo il piacere di assistere a serata speciale con Valerio Aprea che metterà in scena un reading di qualità”. Sulla stessa lunghezza d’onda Davide Zannotti: "Con il suo stile accattivante e carico di sagace ironia, Valerio Aprea continua a far vibrare il teatro di Mattia Torre. Gola e altri pezzi brevi è un assolo esilarante e al contempo spietato, che fotografa il Bel paese in balìa di una fame atavica, votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Il tutto sulle musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per Figli, l’ultimo film scritto da Torre prima della sua prematura scomparsa". Ingresso libero. Sarà possibile prenotare i posti di platea e i tavoli Hemingway e Trattoria della Fortuna al numero 335 362984.