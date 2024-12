Tommaso Marini, i retroscena del ballo con la mamma: “Quante bugie”

Ancona, 16 dicembre 2024 – Da ‘Ballando con le stelle’, e la sua compagna di danza è Sophia Berto, a ‘Ballando con la mamma’, Anna Indri. Un passo breve. Anzi, più passi in una pedana tutt’altro che abituale. Eppure cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non è affatto cambiato per l’anconetano Tommaso Marini.

Che in una “pazza” notte dicembrina, quella di sabato scorso, all’ultimo “assalto” ha piazzato la “stoccata” vincente. L’argento olimpico di fioretto a squadre a Parigi, già campione mondiale, europeo e numero uno del ranking individuale, ha divertito tutti nella performance (a sorpresa) con la madre, prima di ballare ancora con Sophia, passare dai pareri di giuria e pubblico da casa e ottenere così, allo spareggio, la finalissima del popolare programma televisivo di Rai Uno.

Esilarante il momento dell’ingresso in teatro della mamma Anna. “Ma che, balli tu? – ha scherzato Marini dopo l’annuncio di Milly Carlucci –. C’è un aumento del cachet?”. Poi via alle danze. Buona la... seconda. Perché in coda alla prima esibizione il microfono di Anna, che ha fatto incetta di complimenti per lei e per Tommy, è caduto.

Buona la seconda, si diceva. “Tommaso, ti ho visto perplesso quando hai visto mamma prima di ballare?”, ha chiesto Carolyn Smith all’atleta. E lui: “Beh, raga. Non è mica normale ballare con mia madre su Rai Uno”. Ovazione e risate. “Mamma, guarda dove t’ho portata”. E giù applausi.

A svelare i retroscena della serata, invece, è la stessa Anna al Carlino: “Non immaginate quanto sia stato difficile – racconta –. L’abbiamo saputo mercoledì che i parenti avrebbero ballato con le stelle e ci hanno chiesto di fare tutto di nascosto. Sono arrivata a Roma venerdì, giorno prima della puntata. E a Tommaso ho detto solo bugie”, se la ride. “Pensate che c’erano dei momenti in cui eravamo nascosti all’interno di un container, mentre loro si esercitavano in teatro”.

Poco tempo per provare la coreografia, per Anna. “Un’ora piena. E non ero per niente sicura. Ma è andata bene”. Sull’esperienza di Tommaso in tv non ha dubbi: “Non ipotizzavamo potesse arrivare così lontano. Ma è uno sportivo, si dà delle regole e se fa le cose è per arrivare in fondo. Ma Tommy aveva una vena artistica e creativa già da piccolo”.

Ora la finale di sabato: “Sono sicura si divertirà – conclude la mamma –, ma la vittoria sarà difficile. Il livello è altissimo. Quel che posso dirvi è che ballerini e stelle sono molto uniti. Hanno creato un ambiente pazzesco”.

Ancona, è indubbio, farà il tifo per Tommaso. Quell’Ancona protagonista a ‘Ballando con le stelle’ anche grazie alla promozione del film ‘Io e te dobbiamo parlare’, girato della Dorica: in studio gli attori Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, pronti al debutto nei cinema da giovedì. Sabato, alle 17, la “prima” ufficiale in presenza dei due comici al Goldoni.