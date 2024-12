Nuova coppa pianisti a Osimo, chiuso il sipario sulla 14esima edizione: ecco i vincitori

Osimo, 12 dicembre 2024 – Si è chiuso il sipario della 14esima edizione della Nuova Coppa pianisti di Osimo voluta e diretta artisticamente dal maestro Gianluca Luisi. Due settimane di esibizioni, dal 23 novembre a domenica scorsa. Anche questa edizione molto partecipata, con più di cento concorrenti, più piccoli e più grandi, arrivati dai quattro angoli della Terra, per una manifestazione che di anno in anno cresce numericamente e in prestigio internazionale.

L’iniziativa nelle intenzioni degli organizzatori non vuole essere una gara improntata sulla competizione, quanto una passerella di giovani e giovanissimi pianisti talentuosi che si esibiscono, i migliori valutati da una giuria di esperti musicisti, ricevono un premio pensato per perfezionare e continuare gli studi pianistici. La musica protagonista, realizzata e anche ascoltata da un pubblico sempre attento e numeroso. Diverse le categorie che si sono alternate sul palco del teatro come anche nelle passate edizioni: una sezione dedicata ai giovani, l’altra ai giovanissimi, la categoria degli enfant prodige, più altri riconoscimenti. All’interno del programma che ha visto l’esibizione dei partecipanti, una serie di altre iniziative volte a diffondere e fare conoscere ed amare la musica.

Si sono dunque alternati musicisti professionisti nelle serate della manifestazione, proponendo concerti di grande livello. “Il futuro del mondo sarà la Musica non il parlare – commenta il direttore artistico Luisi –. Si parla troppo oggi su ogni banalità senza risolvere alcun problema. Ho visto israeliani e palestinesi fare musica insieme con la stessa orchestra, Baremboim docet. Qualche giorno fa due ragazze partecipanti alla coppa pianisti, una ucraina ed un altra russa, hanno condiviso la stessa casa e prima di suonare si sono fatte gli “in bocca al lupo” all'italiana. Un giorno la politica sarà messa a tacere e parlerà solo la Musica, diventeremo tutti umani o semplicemente esseri”. I vincitori della manifestazione avranno diritto, come tradizione, a partecipare a una serie di iniziative offerte dall’organizzazione Nuova Coppa pianisti e a essere inseriti come ospiti, come i colleghi che li hanno preceduti nelle passate edizioni, nel programma della Coppa il prossimo anno. I pianoforti, tutti Steinway & son sono stati messi a disposizione dalla collezione Roberto Valli.

Primo premio (mille euro) a Olga Doerr (Ucraina), Narine Tamrazova (Russia), Luigi Traino (Italia), Shu Umezaki (Giappone). Tutti i vincitori del primo premio si esibiranno al concerto per pianoforte con orchestra (Symphony). Premio speciale “Grete Sultan” a Galyna Gusachenko (Ucraina), 250 euro. Premio speciale “Bach Amedeo” a Vittorio Fabris (Italia) 250 euro. Premio speciale “Beethoven” a Luigi Traino (Italia) 250 euro. Premio finalista Ekaterina Chebotareva (Russia) 150 euro. Premio finalista Eeejoo Yoon (Corea del Sud) 150 euro.