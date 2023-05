Staffolo, domani torna 'Incanto sulle vie di Francesco'

Staffolo (Ancona), 12 maggio 2023 - In cammino con i cori lungo l’antico percorso francescano: torna ‘Incanto sulle vie di Francesco’ a Staffolo. Si tratta di una serie di eventi che, patrocinata dalla Regione Umbria e numerose altre istituzioni, spazia tra Umbria, Toscana e Marche. Domani pomeriggio si riparte nella “francescanissima” Staffolo. L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, prevede di percorrere a piedi un tratto di un antico percorso francescano facendo tappa, di tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno dei quali un coro o altra realtà musicale propone l’ascolto di alcune proprie esibizioni. A Staffolo San Francesco d’Assisi fece miracolosamente scaturire dell’acqua da una fonte che ancora oggi zampilla presso una piccola chiesa che nei secoli è stata oggetto di particolare devozione, la chiesa di “San Francesco al Musone” o della “Fonte di San Francesco”. A collaborare all’iniziativa, con orario di inizio alle 16.30 in piazza IV Novembre, sono il coro di Moie “David Brunori”, il “Coro Parrocchiale di Staffolo Sant’Egidio”, la “Banda Musicale Città di Staffolo” e il coro “Le Voci del Chiascio” di Valfabbrica (PG). Patrocina l’evento il Comune di Staffolo con il supporto della Protezione Civile e la Croce Rossa di Staffolo, la Parrocchia di Sant’Egidio e la rivista scientifica gratuita di francescanesimo umbro-marchigiano “Il Sentiero Francescano”.