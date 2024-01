L’affondo del Pd: "Una figuraccia internazionale"

Ancona, 6 gennaio 2024 – La bufera sull’aeroporto continua ad infiammare l’opposizione in Regione. Se prima era la clausola di riservatezza a pesare ora sono le risposte e chiarimenti arrivati sul contratto di sponsorizzazione. "La pubblicazione del contratto tra Atim e Aeroitalia ha fatto emergere e messo in chiara luce due bugie imperdonabili dell’assessore Brandoni e dunque dell’intera giunta Acquaroli, presidente compreso". Così parla il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi dopo le dichiarazioni di giovedì dell’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri sugli accordi con Atim. Poi attacca la Regione e osserva come per l’ente "il problema non è la gestione disastrosa dell’Aeroporto, ma aver reso pubblico un contratto che avrebbe dovuto essere pubblico sin dall’inizio. Grande scandalo: Aeroitalia ha reso pubblico il contratto stipulato con Atim, che avrebbe dovuto essere reso noto ai cittadini sin dalla sua firma o almeno avrebbe dovuto essere fornito ai consiglieri regionali già due mesi fa. Questo è il problema per la Giunta Acquaroli, che accusa la compagnia di aver così violato l’art. 8 ’Clausola di riservatezza’ del contratto, non certo il fatto che questa vicenda avrà ripercussioni gravissime sui voli, sull’Aeroporto, sui conti e sulla credibilità dell’ente Regione". Mangialardi parla di cittadini marchigiani "beffati, i loro soldi sono stati impegnati (750mila euro) senza nemmeno informarli, con un accordo mai pubblicato su amministrazione trasparente e che si è tentato di nascondere e occultare fino all’ultimo".

La segretaria regionale del Pd, Chantal Bomprezzi: continua la battaglia politica

Ci va pesante anche la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi. "La vicenda Atim-Aeroitalia è arrivata al punto dove le parti in causa si rimpallano le responsabilità – dice – cercando di lasciare il cerino in mano all’altra parte e scaricandosi il barile reciprocamente. In questa partita, però, i veri responsabili politici, ideatori della nomina d’oro di Marco Bruschini a direttore dell’Atim (poltrona che vale fino a 115mila euro lordi l’anno) sono un duetto tutto targato Fdi: il responsabile nazionale turismo di Fdi (e consulente della Regione Marche in materia di turismo) Gianluca Caramanna e il presidente Acquaroli. Acquaroli la smetta dunque di nascondersi e dia ai marchigiani le risposte che attendono da tempo, oppure se le faccia dare da qualcuno a Roma, come pare essere abituato. Fino ad ora, sul turismo abbiamo visto solo uno sperpero di risorse pubbliche e figuracce internazionali. Di peggio non si poteva proprio fare" conclude Bomprezzi.