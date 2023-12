Bretella, i Verdi contro Bonaccini: "Flirta con Lega per il terzo mandato"

"Se la linea politica di Bonaccini è fare accordi con la Lega, in primis per chiedere il terzo mandato, sappia che Europa Verde non è un alleato disponibile a lavorare con chi trascura gli interessi del territorio e della città". I Verdi alzano la paletta rossa sulla Bretella. Il summit Bonaccini-Salvini "per sbloccare gli ultimi ostacoli per far partire l’infrastruttura" mette in agitazione il mondo ambientalista che minaccia ripercussioni sulle alleanze alle prossime elezioni. "Ormai è impossibile – attacca il portavoce di Europa Verde-Verdi Paolo Silingardi – tenere il conto di quante volte la Bretella sarebbe dovuta partire. Ma l’unica cosa certa dell’incontro tra Salvini e Bonaccini è che la Bretella partirà solo quando, a dirlo è Salvini, ’saranno sbloccati gli ultimi ostacoli al rinnovo della concessione con Autobrennero’". A conferma "di quello che diciamo da sempre, che l’opera, oltre ad essere inutile e superata, è funzionale solo al rinnovo della concessione, che invece deve andare obbligatoriamente in gara, vera, competitiva e non lesiva dei principi della concorrenza. Principi utili a garantire ai cittadini il miglior servizio al miglior costo".

Bonaccini, avverte Silingardi, "continua a non ascoltare il territorio, in primis del Consiglio comunale di Modena, che ha chiesto di rivedere l’opera, modificando il passaggio attraverso lo scalo merci, che lo renderebbe inutile per le aziende di logistica, dando priorità ai collegamenti ferroviari, prima di tutto Marzaglia-Dinazzano, per superare l’attuale saturazione delle linee ferroviarie. Deve essere ben chiaro che Europa Verde pone come vincolo per qualsiasi accordo elettorale il rispetto dell’ordine del giorno votato ad ampia maggioranza nel Consiglio comunale di Modena. Se la linea politica di Bonaccini è fare accordi con la Lega, in primis per chiedere il terzo mandato, sappia che Europa Verde non è un alleato disponibile a lavorare con chi trascura gli interessi del territorio e della città". per i Verdi "il tema della Bretella è una cartina di tornasole delle priorità e delle strategie sul trasporto di merci nel nostro territorio. La posizione di Europa Verde è chiara, serve una revisione complessiva delle infrastrutture rivedendo un progetto superato. Le alternative ci sono. Basta volerle".

Giudizio positivo invece da Alternativa popolare: "Bene l’intesa – dice Alberto Bosi – tra il governo nazionale e la Regione per la realizzazione della Cispadana e della Bretella. A differenza del Pd modenese noi di Alternativa Popolare non abbiamo mai cambiato idea sull’utilità di queste opere che porteranno lavoro e crescita".