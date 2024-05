Ciclismo in lutto, si è spento Gino Reggiani

Modena, 10 maggio 2024 – Il mondo del ciclismo reggiano e modenese è in lutto per la scomparsa di Gino Reggiani. Originario di S.Polo d’Enza dove era nato il 23 dicembre del ’31 si era avvicinato al ciclismo per seguire le orme dei grandi campioni come Fausto Coppi e Gino Bartali per emularli.

Dopo aver debuttato tra gli allievi agli inizi degli anni cinquanta approda tra i dilettanti indossando la casacca del Velo Club Reggio che era la società che primeggiava nel folto panorama di quel periodo quando il ciclismo era lo sport più popolare assieme al calcio.Tra i dilettanti sotto la guida di Giannetto Cimurri, massaggiatore di Fausto Coppi e della nazionale, si aggiudicò per due volte la Coppa Italica (già Coppa del Re), la Milano-Asti de la Coppa Collecchio.

Tali risultati gli hanno permesso di approdare tra i professionisti con la Lygie partecipando al Giro di Lombardia, Giro dell’Emilia,Milano-Torino,Giro di Romagna e tante altre corse. Una volta abbandonato il ciclismo agonistico si trasferisce con la famiglia per lavoro nel modenese a Castelnuovo Rangone,dove ha gestito a lungo il bar del locale bocciodromo. È in questa struttura che si sono svolte le prime edizioni dell’annuale degli ex corridori ciclisti con il Trofeo ’La Bici al Chiodo’ che ha visto premiati tra i tanti Franco Ballerini, Paolo Bettini, ed il mitico C.T.Alfredo Martini.

Reggiani è sempre stato tra gli organizzatori del Premio ove con tanta pazienza curava l’aspetto logistico ad ogni edizione anche quando per necessità di spazio la premiazione si è svolta nella bassa reggiana per lui un ritorno a casa. Ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale di Baggiovara si è spento nella giornata di mercoledi.Le esequie si svolgeranno questa mattina alle 9,30 presso la Chiesa Parrocchiale di Castelnuovo dove sarà celebrata la Liturgia Funebre.