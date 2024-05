Finale di stagione A Lecco pensando al futuro

Titoli di coda. Questa sera si chiude, almeno per quel che riguarda la stagione regolare, il campionato cadetto, con il Modena che scenderà in campo a Lecco per cercare di non far diventare la sua ultima gara stagionale una semplice gita sul lago di fine anno. Sia gialloblu che blucelesti non avranno altre occasioni per giocare partite ufficiali in questo 2023/24; i canarini col pareggio conquistato domenica scorsa al Braglia contro il Como hanno blindato una salvezza lontana dai quei playoff inseguiti per larga parte del campionato, e il Lecco, retrocesso matematicamente da un paio di settimane e relegato all’ultimo posto, saluterà dopo una sola stagione la serie B.

Non facile per entrambe le squadre trovare forti motivazioni per questi novanta minuti che andranno in scena al Rigamonti-Ceppi: i padroni di casa proveranno comunque a salutare il proprio pubblico con una prestazione positiva, mentre la truppa di Bisoli a sua volta cercherà i tre punti per cercare, se non altro, di migliorare il quattordicesimo posto attuale nella graduatoria finale.

Un obiettivo platonico, per chiudere comunque positivamente una stagione complessivamente deludente che andrà in archivio al termine di questa gara. Poi ci sarà spazio per valutazioni e bilanci, prima di cominciare a ragionare sul prossimo futuro, che sarà con Pier Paolo Bisoli in panchina; tra i giocatori invece ci sarà chi stasera indosserà per l’ultima volta la casacca gialloblu al termine di un percorso più o meno lungo in canarino. Detto ciò, Bisoli ha convocato ventuno elementi per il match di stasera (che, è bene ricordarlo, è rimasto alle 20.30 nonostante le voci di un anticipo di orario uscite in settimana): alla lista degli indisponibili si sono aggiunti Abiuso e Gliozzi, mentre Battistella, pur non al meglio, è partito ugualmente per Lecco.

Il mister canarino dovrebbe riproporre il 4-3-2-1, con Riccio, Zaro, Pergreffi e Cotali davanti a Gagno; a centrocampo Magnino, Santoro e Palumbo, con l’ex Di Stefano e Manconi dietro l’unica punta Strizzolo. Il Modena sarà seguito al Rigamonti-Ceppi da circa 260 supporters. In casa Lecco, mister Malgrati dovrebbe proporre un 4-3-3, in una lista di convocati tra i quali verrà inserito qualche giovane. I blucelesti dovrebbero schierare Melgrati in porta, difesa a quattro con Lemmens, Bianconi, Celjak e Caporale. L’ex canarino Ionita giostrerà a centrocampo con Degli Innocenti e Sersanti, mentre il tridente di attacco sarà composto dal giovane Salomaa, Novakovich e Buso.

Alessandro Bedoni