Finali under 17, bene le ragazze di Camerano

Prosegue a pieno ritmo il percorso nei campionati giovanili della Pallamano Camerano. Nello scorso fine settimana finali under 17 in Abruzzo: settimo posto per le ragazze di coach Campana che non sono riuscite ad approdare alle semifinali solamente per la peggior differenza reti nei confronti del Cassano Magnago e un 13° posto per i ragazzi di coach Laera. Motivo di soddisfazione il premio a Margherita Danti come miglior portiere della competizione. Il sodalizio gialloblu adesso è focalizzato alle finals della Youth League U20 Maschile dove si sfideranno 16 formazioni per lo scudetto di categoria, alternandosi sui campi di Chieti e Pescara. Le sfide andranno avanti fino a domani. I ragazzi di coach Campana nel girone A con Merano (ko per 31-32), Molteno e Carpi. Domani invece al palazzetto dei Salesiani di Vasto i ragazzi gialloblu dell’Under 13 andranno a caccia del titolo di Campione dell’Area 6 (Abruzzo, Marche e Molise).