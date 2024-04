Santa Maria Nuova, via vai di non tesserati: il sindaco chiude il circolo per 5 giorni

Santa Maria Nuova (Ancona), 26 aprile 2024 – Via via di persone non tesserate al circolo privato: intervengono i carabinieri e il sindaco lo chiude per cinque giorni. I carabinieri della stazione di Santa Maria Nuova hanno accertato in queste ultime ore delle irregolarità nella gestione di un circolo privato del luogo. All’atto del controllo, infatti, i militari hanno riscontrato la presenza nei relativi locali di persone non iscritte nel libro dei soci. Al titolare è stata contestata quindi una violazione amministrativa. Conseguentemente, il sindaco del Comune di Santa Maria Nuova Alfredo Cesarini ha disposto, con propria ordinanza, la sospensione dell’attività per cinque giorni.