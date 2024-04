Jesi, vede i carabinieri e cerca di dileguarsi tra i vicoli: 35enne trovato con la cocaina

Jesi (Ancona), 26 aprile 2024 – Vede i carabinieri e cerca di scappare piedi nei vicoli del centro: 35enne di origini straniere denunciato. Intensificati in questi giorni i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Jesi. Il bilancio è di una persona denunciata in stato di libertà, tre segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale, ed una sanzionata amministrativamente per violazioni riguardanti la gestione di un circolo privato. In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 35enne straniero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di mercoledì nel cuore del centro storico di Jesi, il predetto, avvedutosi della presenza dei carabinieri, ha tentato di eludere i controlli percorrendo a piedi i vari vicoli. La circostanza non è sfuggita, però ai militari che lo hanno raggiunto e identificato. Nel corso della perquisizione personale, sono state trovate quattro dosi di cocaina, del peso complessivo di 7 grammi circa e la somma contante di 250 euro, in banconote di piccolo taglio. La sostanza e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Gli stessi militari, nel corso dei controlli, ulteriormente intensificati in occasione del ponte della festività del 25 aprile hanno segnalato al prefetto di Ancona due 20enni ed un 50enne rispettivamente sorpresi con alcuni grammi di hashish detenuti per uso personale.