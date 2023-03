Gabriele Marinelli sugli scudi Il fidardense vittorioso a Pomezia

Gabriele Marinelli sugli scudi. Il giovane della Bocciofila Castelfidardo vince a Pomezia il Gran Premio Enea, gara Major 500 del calendario nazionale, un appuntamento alquanto importante con la partecipazione di tutti i migliori giocatori del panorama nazionale. Marinelli, dopo aver brillantemente superato il girone di qualificazione, si toglie il lusso di superare l’ex campione del mondo Gianluca Formicone in semifinale e un altro big come Gaetano Miloro in finale. Per le Marche delle bocce si tratta di un enorme successo in una delle gare più prestigiose del panorama nazionale in questa prima parte del 2023. CHIARAVALLESE. Secondo posto per Aldo Capomagi-Dario Paolorossi (Chiaravallese) dietro la coppia Matteo Salvucci-Giuseppe Governatori (Maceratese) nella competizione categoria AB (iscritte 96 formazioni, di cui 26 di categoria A e 70 di categoria B del Trofeo Città di Recanati giunto all’ottava edizione. Al terzo posto si piazza la coppia Gianluca Mancinelli-Maurizio Micozzi (Morrovalle). Quarti Enrico Germani-Giacomo Santarelli (Monte Urano), unica formazione di categoria A finita tra le prime quattro che in semifinale è battuta dalla coppia della Chiaravallese.