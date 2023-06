"Otterremo risultati importanti"

Ritorni. Quello di quest’anno della Castelfrettese in Promozione dopo nove anni, ma anche quello di mister Gianluca Fenucci, 62 anni, sulla panchina della Castelfrettese. Quest’ultimo a distanza di quattordici stagioni. Fenucci aveva guidato la formazione biancorossa nel biennio dal 2007 al 2009, centrando una brillante qualificazione alle semifinali playoff di Eccellenza contro la Civitanovese guidata da Jaconi. Ma Fenucci a Castelferretti non ha svolto solo il ruolo di allenatore, ma anche quello di portiere, contribuendo nel 1987 alla storica promozione in Interregionale battendo il Montegranaro ai rigori.

Alla Castelfrettese l’ex tecnico nell’ultima stagione di Osimo Stazione e Marina ritrova Augusto Bonacci, attuale presidente, con il quale condivise anche l’esaltante parentesi alla Jesina, caratterizzata dall’ascesa in D nel 2010 e dal raggiungimento dei playoff l’anno successivo.

"Torno con felicità in un ambiente a me familiare con l’obiettivo di ottenere altri risultati importanti - fa sapere Fenucci -. Il passato non si cancella, ma sono abituato a guardare avanti e deciso a centrare altri traguardi con questi colori che ho nella pelle".

Fenucci è alla trentesima stagione consecutiva in panchina con un curriculum di tutto rispetto con avventure in D Civitanovese, Tolentino, Montecchio, Pergolese, Jesina, Fermana e Fabriano Cerreto e altrettante in Eccellenza con Settempeda, Biagio Nazzaro, Montegiorgio e Urbania. Da una novità a una conferma in casa dalla parti del Fioretti. Daniele Tittarelli è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo dopo la cavalcata trionfale nel girone B di Prima Categoria oltre che dalla conquista del titolo regionale (con in panchina Yuri Bugari). "Sono orgoglioso di continuare il percorso in un club blasonato, dove mi sono trovato benissimo dal primo giorno, con professionalità e organizzazione notevoli, oltre a strutture all’altezza della situazione".