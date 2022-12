Allarme Covid, Speranza attacca: "La strategia Meloni è fallita"

Roma, 28 dicembre 2022 - "La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione" All'attacco l'ex ministro della Salute e segretario di Articolo Uno, Roberto Speranza, conversando con l'Ansa fuori Montecitorio.

Le dichiarazioni di Speranza arrivano nel giorno in cui cresce in tutto il mondo l'allarme Covid dopo la riapertura dei confini cinesi. L'Italia si è mossa con il tampone obbligatorio per i passeggeri provenienti dalla Cina. Secondo il Ministero della Salute, "al momento in Italia non ci sono varianti che preoccupano" ma "sorveglianza e prevenzione, attraverso il sequenziamento, sono fondamentali per individuare con tempestivita" eventuali nuove variantì pericolose. Anche il Lazio stabilisce per l'aeroporto di Fiumicino i tamponi per chi arriva dalla Cina. Preoccupanti i dati che arrivano da Malpensa, dove un passeggero su due tra quelli testati risulta positivo. Allarme sul rischio varianti dall'ospedale Spallanzani di Roma.

Covid in Cina: i sospetti su Gryphon, la nuova variante che ora spaventa il mondo