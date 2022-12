Bologna: Giovanni Pezzoli, i fan degli Stadio su Facebook: "Sta meglio"

Il batterista Giovanni Pezzoli in una foto di qualche anno fa

Bologna, 7 dicembre 2022 - "Durante la battaglia non è importante vincere o perdere, ma battersi e il nostro Gio è un great fighter! E' tutto ok e andrà di bene in meglio..." I fan di Giovanni Pezzoli, 70 anni, batterista e cofondatore degli Stadio con Gaetano Curreri tranquillizzano un po' tutti.

Oggi sul profilo facebook dei 'Friends', riconducibile all'artista, è infatti apparsa una foto visibile a tutti del musicista. Pezzoli sembra averla mandata dal letto d'ospedale con il respiratore nasale, il pollice alzato, un accenno di sorriso. Il post è accompagnato da centinaia di like e messaggi di auguri per una pronta guarigione.

"Anche se il recupero e il miglioramento definitivo richiedono un lungo periodo di cura e impegno, arrivano buone notizie", così recitava un altro post pubblicato pochi giorni fa, notizie positive dopo il messaggio del 27 novembre su Fb che aveva inquietato i fans e nel quale si faceva sapere che Gio, come è chiamato da tutti, in questo momento più che mai ha bisogno delle nostre energie positive, di tutto ciò che il vostro affetto può produrre di concreto e utile alla battaglia che sta combattendo. È un guerriero ma ha bisogno del suo esercito".

Anche gli Stadio, gruppo di cui Pezzoli ha fatto parte per tanti anni, avevano pubblicato nei giorni scorsi un messaggio di incoraggiamento, "Forza Giovanni", sul loro profilo social.