Morto Benedetto XVI. Il teologo che scrisse la biografia: "Papa riformatore e spirituale"

Addio a Benedetto XVI, il papa emerito Joseph Ratzinger. Il predecessore di Francesco è morto questa mattina, alle ore 9.34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Aveva 95 anni. Nel 2013 fu il primo papa a dimettersi. Ripubblichiamo nell'occasione l'intervista realizzata dal nostro giornalista Dario Crippa al teologo monzese Elio Guerriero, autore di una biografia di Ratzinger pubblicata nel 2016. Monza, 30 ottobre 2016 - Quando ha saputo che intendeva scrivere una biografia su di lui, ha detto... "ma non è un po’ presto?". Poi però, quando il libro è stato pronto – e ha ottenuto in via del tutto ufficiosa anche il suo imprimatur - "ha detto che gli è piaciuto... e ha aggiunto che apprezzava particolarmente i colori scelti per la copertina (bianco e azzurro, ndr) perché gli ricordavano quelli della sua Baviera". C’è un teologo e filosofo monzese che ha appena dato alle stampe un libro davvero molto particolare: si intitola “Servitore di Dio e dell’umanità”, è stato pubblicato da Mondadori (542 pagine) ed è la prima biografia di Benedetto XVI. Ha già avuto l’onore di essere presentato a Roma alla presenza del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato per la Santa Sede, a Milano dall’arcivescovo Angelo Scola e...