Ad Ascoli il duo Sgarbi: Linus parte con il botto tra dialoghi, concerti e la mostra di Matticchio

Questa terza edizione coincide con l’avvicinarsi dei 60 anni della rivista ’linus’, che verranno celebrati nel 2025, e rappresenta perciò un momento di grande rilevanza per il mondo della cultura fumettistica italiana. Linus ha segnato una pietra miliare nel panorama editoriale, introducendo e valorizzando il fumetto come forma di espressione artistica e intellettuale e, a distanza di sei decenni, la sua influenza è ancora viva e risuona nelle generazioni di autori e lettori che hanno trovato nelle sue pagine uno spazio di riflessione e creatività.

Il festival, in questo contesto, diventa non solo un luogo di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso evolutivo del fumetto, dalla satira graffiante dei Peanuts fino alle nuove forme narrative contemporanee. Questo anniversario segna il continuo dialogo tra tradizione e innovazione in un’arte che, oggi più che mai, si dimostra capace di parlare alla complessità del presente, attraverso un festival che, come La Milanesiana, si propone di unire al suo interno diverse forme artistiche. Tutto pronto quindi per questo secondo atto dei ’Tre giorni ricchi e indisciplinati’ promessi dall’ideatrice.