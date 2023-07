Ad Ascoli è tempo di Quintana: il programma della giostra in notturna

Ascoli Piceno, 7 luglio 2023 – Rullano i tamburi e squillano le chiarine. A meno di un anno dall’ultima volta, l’edizione di agosto 2022, ad Ascoli è di nuovo tempo di Quintana. Domani sera, infatti, al campo dei giochi si correrà la giostra in notturna, con i sei sestieri in cui è suddivisa la città pronti a contendersi il Palio, ovvero il drappo realizzato in questa occasione dall’artista ucraina Olena Panasiuk.

La serata comincerà alle 19.15, quando il corteo storico, composto da circa mille figuranti in abiti medievali, muoverà i primi passi da piazza Ventidio Basso per attraversare le principali vie del centro storico, tra cui anche i ‘salotti’ di piazza del Popolo e piazza Arringo, per dirigersi verso il campo dei giochi. A catalizzare l’attenzione del pubblico saranno principalmente le dame, scelte dai sestieri per impreziosire la sfilata con la loro bellezza e i loro sorrisi. Una volta che il corteo avrà raggiunto il campo, poi, il testimone passerà ai cavalieri che, in sella ai rispettivi cavalli, si daranno battaglia per la conquista del Palio.

I partecipanti

La giostra, per chi non la conoscesse, consiste nel colpire con la lancia, in tre consecutivi assalti da ripetersi per tre volte ogni turno (le cosiddette ‘tornate’), il bersaglio del saraceno posto al centro della pista, quest’ultima a forma di otto. Il tutto, ovviamente, nel minor tempo. Il punteggio totale di tornata è una combinazione tra il tempo impiegato e il risultato ottenuto con gli assalti al bersaglio. A sfidarsi saranno il campione in carica Luca Innocenzi per Porta Solestà (il quale ha conquistato 15 successi personali, stabilendo il record assoluto nell’albo d’oro della Quintana), l’ascolano Lorenzo Melosso per Porta Romana, Denny Coppari per Porta Tufilla, Nicholas Lionetti per la Piazzarola, il debuttante Tommaso Finestra per Sant’Emidio e l’altro esordiente Lorenzo Savini per Porta Maggiore.

Il programma di questa sera

Questa sera, invece, andrà in scena un interessante prologo. Alle 19, infatti, a piazza Sant’Agostino, si rinnoverà il tradizionale saluto alla Madonna della Pace. Saranno diversi i momenti clou previsti nel cerimoniale.

A cominciare dal saluto del rettore del tempio, don Emidio Fattori, il quale successivamente impartirà la benedizione solenne ai sei cavalieri che si daranno battaglia. Curiosità anche per la lettura del bando, che vedrà protagonista il nuovo banditore a cavallo Daniele Cannellini.

Infine, avverrà il sorteggio riguardante l’assalto al moro per le prime due tornate, visto che nella terza si seguirà l’ordine inverso della classifica provvisoria. Al termine del saluto alla Madonna della Pace, previsto alle 19, i sestieranti si ritroveranno nelle proprie taverne per brindare fino all’alba durante le cene propiziatorie. Tra piatti tipici ascolani, musica dal vivo e tanta allegria, la prossima sarà una lunga notte di ‘passione’, in attesa della grande sfida.uinta