Quintana, arriva l’ora della verità Massetti: "Che sia una grande festa"

È la vigilia della Quintana di luglio, è il giorno del saluto alla Madonna della Pace. Questa sera alle 19, infatti, a piazza Sant’Agostino andrà in scena il prologo dell’edizione in notturna della giostra e cresce sempre più l’attesa tra i sestieranti. Indubbiamente, quella di domani, sarà una Quintana molto particolare, a causa delle tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, dal caso Innocenzi alle dimissioni del responsabile della pista Maurizio Celani per alcune minacce ricevute, passando per gli infortuni dei cavalieri Pierluigi Chicchini e Massimo Gubbini, sostituiti in extremis dai sestieri di Sant’Emidio e Porta Tufilla. Ora, però, tutti gli ascolani sono chiamati a stringersi attorno alla rievocazione storica e, alla vigilia, ci pensa il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti a lanciare un appello al popolo quintanaro.

"Mi auguro che tutti vivano la Quintana come una festa – auspica Massetti –. Spero che la passione e l’emozione tenuti a bada fino ad ora, finalmente, possano scoppiare in entusiasmante partecipazione e sereno spirito competitivo. Così come avvenuto nello scorso weekend per le gare degli sbandieratori. Buona Quintana a tutti e viva Ascoli". Grande attenzione, domani, verrà posta nei confronti dell’ordine pubblico. A tal proposito, è stata confermata l’ordinanza comunale che vieta la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine in tutta l’area circostante il campo dei giochi e lungo tutto il percorso del corteo. All’interno dello Squarcia, inoltre, sarà vietato il consumo di alcolici. Tornando a questa sera, per il saluto alla Madonna della Pace saranno diversi i momenti clou previsti nel cerimoniale. A cominciare dal saluto del rettore del tempio, don Emidio Fattori, il quale successivamente impartirà la benedizione solenne ai sei cavalieri che si daranno battaglia. Curiosità anche per la lettura del bando, da parte del nuovo banditore a cavallo Daniele Cannellini. Infine, avverrà il sorteggio riguardante l’assalto al moro per le prime due tornate, visto che nella terza si seguirà l’ordine inverso della classifica provvisoria. Al termine del saluto alla Madonna della Pace, previsto alle 19, i sestieranti si ritroveranno nelle proprie taverne per brindare fino all’alba durante le cene propiziatorie. Tra piatti tipici ascolani, musica dal vivo e tanta allegria, la prossima sarà una lunga notte di ‘passione’, in vista di una Quintana particolare, per tanti motivi, ma che non perde mai il suo fascino.

Matteo Porfiri