Addio al dottor Manardi. Muore poco dopo la moglie. Non aveva superato il dolore

Verranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti a piazza Immacolata, i funerali del dottor Pierino Manardi deceduto ieri all’età di 71 anni. Una vera tragedia quella che si è abbattuta sulla famiglia Manardi. Neanche un mese fa se ne era andata la moglie Donatella Stallone amatissima sorella dell’assessore allo sport Nico. La signora di 67 anni, aveva accusato un malore improvviso che l’aveva colpita mentre era in casa. Tempestivi ma inutili i soccorsi. Ieri notte è toccato al marito Pierino che non è proprio riuscito a sopravvivere all’improvvisa scomparsa della coniuge. Il dottor Manardi molto conosciuto in città e grande tifoso dell’Ascoli, aveva qualche acciacco fisico e pare che avesse già annunciato a qualche amico che non sarebbe più tornato alla professione medica. Non se la sentiva, troppo forte era il dolore.

Un durissimo colpo per il fratello Paolo i figli Piergiulio, Cristina e Raffaella, le nipoti Stella e Matilde, il genero Emiliano, le cognate Barbara e Paola, ma soprattutto per l’assessore allo sport Nico Stallone che dopo aver perso la sorella oggi piange anche la scomparsa del cognato. Tantissimi i messaggi di solidarietà sui social tra cui quello del dottor Mario Tacchini che per primo ha dato la notizia della scomparsa dell’amico Pierino. E a seguito della prematura e improvvisa scomparsa del medico di medicina generale Pierino Manardi, la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, al fine di consentire solo ai numerosi assistiti del professionista di scegliere in tempi brevi un nuovo medico di famiglia, aprirà uno sportello temporaneo di anagrafe assistiti, in aggiunta a quelli già presenti all’ospedale ‘Mazzoni’ e dedicato proprio ai soli assistiti del dottor Manardi, nel poliambulatorio ex Gil (sede del Dipartimento di prevenzione), in viale Marcello Federici.

Lo sportello sarà operativo a partire da domani, venerdì 19 aprile, fino a martedì 7 maggio Per ciascun giorno di apertura dello sportello, nell’orario indicato, saranno distribuiti un massimo di 150 biglietti di prenotazione, uno per ciascun cittadino (con un solo biglietto non si potrà effettuare più di una scelta, pertanto il rappresentante di una famiglia di 4 persone dovrà prendere 4 biglietti). La direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e la redazione del Resto del Carlino esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari del dottor Manardi, stimato professionista, per la prematura perdita.

Valerio Rosa