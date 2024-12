Adescato su un sito di incontri, lo rapinano: arrestati anche i complici

Ascoli, 31 dicembre 2024 – Conosce una donna su un sito internet di incontri, va nella sua abitazione a Porto d’Ascoli, ma trova anche due uomini che minacciandolo con un coltello si impossessano di tutti i soldi che aveva con sé.

È la disavventura capitata a un 47enne la cui denuncia ha fatto finire in carcere tre persone di nazionalità romena. Si tratta di una donna di 25 anni e di due uomini di 41 anni e 36 anni. Il 2 gennaio compariranno davanti al tribunale di Ascoli per l’udienza di convalida dell’arresto operato dai carabinieri.

È accaduto tutto la sera di domenica 29 dicembre scorso quando l’uomo, dopo essersi accordato con la donna conosciuta su un sito di incontri, intorno alle 22,30 si è presentato nell’appartamento da lei indicato a Porto d’Ascoli. Mentre erano in camera da letto, hanno fatto irruzione i due uomini, uno dei quali ha puntato un coltello alla gola del malcapitato intimandogli di andarsene. Nel mentre l’altro uomo si è impossessato di 150 euro prelevati dalla tasca del giubbotto e di altri 800 euro presi dalla tasca dei pantaloni della vittima. Poi lo hanno buttato fuori dall’appartamento.

L’uomo ha telefonato al numero delle emergenze 112 e sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri. Si sono recati nell’appartamento indicato dalla vittima dove hanno trovato due donne che hanno negato la presenza di uomini. Alcune impronte hanno però attirato l’attenzione dei militari dell’Arma verso una botola sul soffitto. Quando l’hanno aperta hanno trovato, stesi per terra, i due uomini, riconosciuti dalla vittima come coloro che lo avevano materialmente rapinato minacciandolo col coltello. A quel punto i romeni e la donna che aveva adescato il 47enne sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata.