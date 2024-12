Derubata in casa a Colli l’amica degli animali

Ladri rubano i soldi della speranza. In pieno giorno, alle 12 di sabato, dei malfattori hanno forzato una porta finestra di una villetta in via Lozzi, a Colli del Tronto, rubando il portafoglio, le carte e il pin di un’anziana signora e svuotandole così tutti i conti. La donna ha fatto l’amara scoperta non appena rientrata a casa: una finestra della sua abitazione era stata aperta e tutti i suoi gatti erano scappati in giardino. La signora angosciata e amareggiata dall’accaduto ha quindi prontamente denunciato il fatto ai carabinieri. Questa storia fa male, non solo per il gesto a ridosso delle festività natalizie: la signora in questione non è infatti una persona qualsiasi, ma è una donna che gestisce un’associazione che si prende cura degli animali abbandonati di tutta la Vallata. Quei pochi spiccioli che le sono stati ingiustamente sottratti, li avrebbe spesi proprio per questi animali, per dargli quelle cure e quell’amore che le persone che li hanno abbandonati, non gli hanno voluto o saputo dare. Nel suo cuore c’è spazio per tutti, ha passato una vita intera a donare amore, soccorrendo e dando una casa a cani e gatti vecchi, malati, che da soli non ce l’avrebbero mai fatta e curandoli con immenso amore, sacrificando tutta la sua vita: feste, ricorrenze, convinta che la sua missione fosse quella di aiutare i più deboli, gli animali. Da anni porta avanti questa missione, con tanti sacrifici sostenendosi con la sua pensione, ma senza far mancare niente a quelle povere creature abbandonate. La signora ora è disperata e piange, perché quei ladri hanno rubato i soldi della speranza, fondamentali per la cura e il cibo degli animali ricoverati nel suo rifugio.

Il sindaco Andrea Cardilli sentito telefonicamente si dice amareggiato per quanto accaduto: "Come gli altri anni cercheremo di aiutarla, sostenendola nella sua missione – dichiara –, questa è una brutta storia, che suscita profonda tristezza, amarezza e rabbia. Visioneremo le telecamere per cercare di capire chi si è introdotto nella casa dell’anziana". Questa triste storia conclude il 2024: la signora dovrà stringere i denti per aiutare questi animali, che sono stati abbandonati per la seconda volta dalla società. Questa storia apre nel contempo il 2025: i soldi sono stati sottratti proprio a quell’angelo che avrebbe salvato i nostri amici a quattro zampe, in quel periodo dell’anno in cui soffrono di più per i botti delle festività e vengono abbandonati per le strade perché di peso per le vacanze. Iniziamo il 2025 nel segno della misericordia: pensando a quanto accaduto, se avete coperte, cibo o volete in qualche modo aiutare questi animali e sostenere la missione di questa anziana che porta avanti l’associazione Code amiche.

Maria Grazia Lappa