Affidata ai servizi sociali la bimba di 2 anni che vagava da sola di notte

San Benedetto (Ascoli), 25 gennaio 2025 – Erano quasi le due della notte fra giovedì e venerdì quando una bambina sola, di circa due anni, è spuntata lungo la strada nella zona tra il porto e la ferrovia. Piangeva per la paura, forse cercava la mamma, ma è stato difficile capire cosa stesse accadendo per il signore che l’ha trovata in via Luigi Dari, la cui attenzione è stata richiamata proprio dal pianto. La piccola, di colore, non pronuncia una sola parola d’italiano, parla solo inglese, è non ha saputo spiegare neppure da quale abitazione fosse uscita. Presa per mano da uno dei carabinieri accorsi sul posto, l’ha condotto verso un cantiere edile nella zona dell’ex autolavaggio, di fronte al civico 45.

Ai primi soccorritori non è sembrata una bambina abbandonata o che vivesse in condizioni critiche. Era ben vestita, portava una maglietta con maniche corte, pantaloncini e scarpe. Forse si trattava del pigiamino, ma non si capisce perché avesse ai piedi le scarpe ben legate. Il passante che l’ha notata, ha subito chiamato i carabinieri che hanno preso la piccola e chiesto l’intervento del 118, il cui equipaggio l’ha poi trasferita al pronto soccorso, coccolata dall’infermiera dell’emergenza. Nell’attesa dell’ambulanza lungo via Dari, la strada che arriva dal lungomare di Grottammare, fiancheggiando il vecchio Ballarin, al centro di San Benedetto, è arrivata in macchina una coppia di giovani che si è fermata per prestare soccorso.

La ragazza si è tolta il maglione e l’ha messo addosso alla bambina per riscaldarla, data la temperatura molto bassa. I militari dell’arma hanno avviato le indagini e avvertito i servizi sociali che, momentaneamente, l’hanno presa in carico. La piccola sta bene, secondo fonti ufficiali e non si trova ricoverata. C’è voluto del tempo per ricostruire, almeno in parte, l’accaduto. La mamma, cittadina straniera nord africana, si trova ricoverata in ospedale da qualche giorno e la bambina era stata affidata, almeno così sembra, a una vicina di casa. Durante la notte la piccola si è svegliata ed è uscita in strada senza che nessuno si accorgesse di nulla. Per fortuna i passanti l’hanno vista da sola, che vagava piangendo, così hanno dato l’allarme evitando situazioni che sarebbero potute diventare pericolose per l’incolumità della piccina. Ora gli investigatori stanno cercando di capire come possa essere accaduto un episodio del genere. Approfondimenti, di tipo sanitario, sono in corso sulle condizioni di salute della madre.