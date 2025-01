Bimba di 2 anni vaga in strada da sola all'una di notte: notata da un passante

San Benedetto, 24 gennaio 2025 – Era sola e piangeva la bambina di circa due anni, che dopo l’una della notte scorsa vagava in strada in via Luigi Dari, non distante dall’area portuale di San Benedetto del Tronto.

Un passante l’ha notata e ha subito chiamato i carabinieri che hanno preso la piccola, di colore e che non parla la lingua italiana, accompagnandola al pronto soccorso. I militari dell’arma hanno avviato le indagini e avvertito i servizi sociali che, momentaneamente, l’hanno presa in carico.

La bimba sta bene, secondo fonti ufficiali, ma sarà sottoposta a controlli. C’è voluto del tempo per ricostruire, almeno in parte, l’accaduto. La mamma, cittadina straniera nord africana, si trova ricoverata in ospedale da qualche giorno e la bambina era stata affidata a una vicina di casa. Durante la notte la piccola si è svegliata ed è uscita in strada senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Pattuglia nucleo operativo dei carabinieri

Per fortuna i passanti l’hanno vista da sola, che vagava piangendo, così hanno dato l’allarme evitando situazioni che avrebbero potuto diventare pericolose per l’incolumità della piccina. Ora gli investigatori stanno cercando di capire come possa essere accaduto un episodio del genere. Approfondimenti, di tipo sanitario, sono in corso sulle condizioni della madre.