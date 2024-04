Alessio Falciani in concerto a San Francesco

Il giovane musicista ascolano Alessio Falciani sarà protagonista sabato alle ore 19 in un atteso concerto in programma al tempio monumentale di San Francesco ad Ascoli dal titolo "Resurrexit", meditazioni in musica per pianoforte nel Tempo di Pasqua. L’appuntamento è a cura dell’Associazione culturale "Il Portico di padre Brown" presieduta da Pina Traini che da anni realizza importanti eventi artistici, culturali e musicali. "Resurrexit" consentirà di vivere un momento ricco di pensieri, spiritualità e musica, in cui le profonde riflessioni sui temi della fede e sugli interrogativi dell’animo umano, elaborate dai maggiori teologi contemporanei, si intervalleranno alle musiche dei più grandi compositori classici come Beethoven, Chopin, Liszt, eseguite al pianoforte dal giovane virtuoso musicista ascolano Alessio Falciani, reduce da successi nazionali ed internazionali. Ingresso gratuito.