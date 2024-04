Angeli del bello in azione: "Altre facciate ripulite"

Ascoli, 24 aprile 2024 – “La nostra missione? Rispettare le città d’arte, quindi rispettare Ascoli". Questo è ciò che spinge i volontari dell’associazione ‘Angeli del bello’ a dedicarsi a lavori di pulizia e mantenimento di zone degradate della città. "Dopo due domeniche di lavori, e grazie ad una decina di volontari che hanno partecipato alla pulizia abbiamo completato la facciata del palazzo Inail in via Dino Angelini" commenta il presidente Luciano Vizioli.

"Ascoli è stata la terza città in Italia nel quale ‘Angeli del bello’ ha preso piede, dopo la partenza a Firenze e poi a Verona. Siamo tutti gruppi distaccati, e lavoriamo per rendere le città, soprattutto quelle d’arte come Ascoli, città più presentabili e più rispettose della loro storia, della loro arte. Ci impegniamo affinché sia dignitosa e decorosa, per far godere delle bellezze i cittadini ma anche i turisti senza che questa sia deturpata o macchiata da graffiti e degrado".

Qual è in città la zona in cui avete lavorato di più?

"Quando siamo partiti nel 2018 le aree del centro storico, ma anche delle periferie, erano arrivate ad un punto massimo di degrado, con stratificazioni di imbrattature risalenti forse a vent’anni prima. Rua del macello, che unisce piazza Roma a piazza del Popolo, era diventata non più percorribile tra rifiuti, imbrattature e sporcizia di ogni tipo. Io non ci passavo più, come se fosse chiusa. Era piuttosto preoccupante, quindi abbiamo lavorato soprattutto nelle zone limitrofe alle piazze, poi dalle zone più frequentate e più esposte abbiamo man mano allargato il raggio di azione, arrivando anche a zone non proprio centralissime".

Avete già il prossimo progetto in cantiere?

"Sì, abbiamo iniziato la ripulitura di un lato di viale Vellei, dopo una prima palazzina anche il prossimo intervento sarà lì. E poi torneremo il 4 maggio con ‘cammina pulendo’, una passeggiata culturale che unisce l’arte alla pulizia delle rue e delle strade cittadine, togliendo sporcizia e mozziconi di sigarette mentre si scopre la città".