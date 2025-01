Arrestato in Tunisia l’assassino dell’ex docente di latino

RIPATRANSONE (Ascoli)L’assassino di Paolo Corsi, 73 anni, ex docente di latino e Greco di Ripatransone, trovato morto nella sua seconda casa a Sousse, in Tunisia, è stato arrestato. Il presunto autore dell’aggressione, a scopo di rapina, sarebbe stato intercettato dalle forze dell’ordine nel momento in cui cercava di rivendere l’auto della vittima, che aveva portato via dall’abitazione insieme al portafogli e al cellulare, quest’ultimo rinvenuto abbandonato tramite la geolocalizzazione del dispositivo portatile. Le autorità hanno già eseguito l’autopsia mercoledì e la salma potrebbe essere già disponibile per il rientro in patria con un volo aereo che fa scalo nell’aeroporto di Fiumicino. "Delle procedure e dei contatti con le imprese di pompe funebri che si dovranno occupare delle pratiche e dei trasferimenti del feretro si sta occupando mio fratello – racconta il nipote Alessandro, che vive a Martinsicuro –. Abbiamo notizie frammentarie. In Italia stiamo trovando un’agenzia funebre che dovrà riportare il feretro da Fiumicino al cimitero di Ripatransone, dove sarà tumulato". Sulla dinamica di quanto è accaduto la famiglia non è stata ancora informata ufficialmente. "Da quanto abbiamo potuto apprendere – prosegue il nipote –, a trovare nostro zio morto in casa è stata un’amica vicina di casa, con la quale si sentiva spesso. Non avendo avuto risposte al telefono e ai messaggi WhatsApp, martedì pomeriggio ha deciso di andare a casa dello zio dove l’ha trovato senza vita". Della vicenda si sta occupando l’Ambasciata italiana a Tunisi in stretta collaborazione con la Farnesina.

Marcello Iezzi