L’asta dell’Arengo, dal fabbricato Odeon all’edificio ex Mascetti: “Soldi da reinvestire”

Ascoli, 18 ottobre 2024 – Ok il prezzo è giusto. Gira la ruota sui beni immobili di proprietà dell’amministrazione comunale che saranno messi in vendita. Ben venti le location che martedì 5 novembre, a partire dalle 9, potranno essere acquisite nel corso dell’asta pubblica allestita all’ufficio gare del palazzo Arengo. Si va dal negozio ex Bracchetti, all’appartamento ex Laudi, passando per quella che in passato è stata la scuola Pianaccerro, fino all’ormai famoso fabbricato Publiodeon ex Gil che ospita da tanti anni il cinema.

“L’obiettivo è far sì che parte del patrimonio immobiliare comunale possa essere utilizzato per ricavare somme che poi potranno essere utilizzate secondo le esigenze dell’amministrazione e della cittadinanza - dichiarano il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al patrimonio Gianni Silvestri –. Vogliamo valorizzare questi immobili attraverso la loro vendita. Questo permetterebbe al comune di recuperare delle somme importanti e agli acquirenti di acquisire beni di cui possono aver bisogno”.

Il bene di maggior valore sarà rappresentato dal fabbricato Publiodeon ex Gil, sito in viale Marcello Federici. Un immobile del volume complessivo di 8.500 metri quadrati. Il suddetto bene, ad oggi, è sottoposto ad un contratto di affitto (stipulato in data 24 gennaio 2015) con la società Publiodeon Srl che avrà scadenza il 31 dicembre 2032. Qui il prezzo stimato a corpo a base d’asta è di 583.200 euro. L’altro immobile di maggior valore, invece, in vendita è rappresentato dal fabbricato ex colonia marina maschile dell’orfanotrofio Cantalamessa sito all’interno del comune di Grottammare, precisamente in via Cesare Battisti. In questo caso il prezzo stimato a corpo a base d’asta 542.280 euro.

Nella lista diramata compare anche l’edificio ex Mascetti, in località Campolungo, costituito da un immobile principale di circa 460 metri quadrati complessivi e una corte esterna di circa 4mila metri quadrati (prezzo stimato a corpo a base d’asta 250mila euro). Oltre a questi, di notevole interesse sarà anche l’edificio ex Ama Aquilone sito in località Valle Orta di Appignano del Tronto, costituito da un immobile principale di circa complessivi 300 metri con due quadrati annessi di 150 metri quadrati per un prezzo stimato a corpo a base d’asta di 230mila euro. Nella lista diramata ci saranno anche beni che potranno permettersi cittadini meno facoltosi.

Vari infatti i beni all’asta a prezzi davvero bassi. Due i terreni in vendita ad Appignano in località Valle Chifenti, rispettivamente al prezzo base d’asta di 60mila e 20mila euro. A questi si aggiungeranno l’ex negozio Bracchetti di via Rigantè che è stato interamente ristrutturato, ma che risulta essere allo stato grezzo e privo di tutti gli impianti (prezzo stimato a base d’asta 43.740 euro). Sempre nella stesa via è situato l’appartamento ex Laudi, la cui base è stata stimata nella cifra di 200mila euro. Per partecipare all’asta sarà necessario far pervenire all’ufficio protocollo un plico sigillato contenente la documentazione necessaria. La chiusura dei termini è stata sancita allo scoccare esatto del mezzogiorno di lunedì 4 novembre.