Auto a Gpl prende fuoco, paura a Centobuchi

Allarme ieri a Centobuchi dov’è andata a fuoco una Fiat Panda alimentata con gas Gpl. E’ accaduto poco prima della 18 di ieri nelle vicinanze dell’Eurospin. Il conducente, appena ha visto il fumo uscire dal vano motore, ha accostato immediatamente ed ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, facendo stare alla larga i passanti. I pompieri di San Benedetto sono accorsi in tempo per scongiurare il pericolo, poiché la bombola del gas avrebbe potuto generare un’esplosione. I vigili del fuoco hanno spento con tempestività le fiamme che già avevano avvolto il vano motore e l’abitacolo, poi hanno messo in sicurezza la carcassa dell’auto tenendo sempre sotto controllo la bombola del gas. Ci sono stati lunghi momenti di preoccupazione in cui passanti curiosi ed anche residenti che tornavano a casa, sono stati tenuti lontano dalla zona interessata dall’incendio. L’intervento è terminato nel giro di un’ora compresa la bonifica del mezzo che è andato completamente distrutto. Sul posto anche i vigili urbani.