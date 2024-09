L’emozione di 3 bambini, in giro con la ‘Papamobile’: "Noi insieme a Bergoglio"

Ascoli, 20 agosto 2024 - Immaginate di trovarvi in piazza San Pietro per assistere all’udienza generale del papa e un uomo della security vi chieda di salire a bordo della ‘Papamobile’ per affiancare il pontefice durante il proprio saluto ai fedeli, accorsi lì da tutto il mondo. Sembra il classico racconto, agli amici, di un bellissimo sogno. Invece è stata l’esperienza realmente vissuta da tre piccoli ascolani: l’undicenne Pietro Durinzi e le sue sorelline Anna e Rosa, rispettivamente di nove e quattro anni, che mercoledì scorso hanno ricevuto un regalo inaspettato da papa Francesco.

I tre bambini ascolani con Papa Bergoglio sulla Papamobile

“Insieme ai nostri genitori Antonella e Francesco abbiamo partecipato all’udienza grazie all’iniziativa organizzata dal sestiere di Porta Tufilla – racconta Pietro, appartenente alla parrocchia dei Santi Simone e Giuda –. In tutto eravamo una quarantina di persone, in abiti quintanari. Stavamo aspettando che il papa arrivasse quando, a un certo punto, un signore ci ha invitati a salire a bordo della macchina, proprio affianco al pontefice. Abbiamo effettuato il giro tra i fedeli insieme a lui ed è stata un’emozione fortissima".

"Il papa ci ha regalato anche delle caramelle – proseguono Anna e Rosa –. Gli abbiamo detto di venire a trovarci ad Ascoli e lui ha detto che gli piacerebbe".

Entusiasmo contagioso , comprensibilmente, anche da parte della mamma Antonella. "Non era la prima volta che i miei figli vedevano il Santo Padre, visto che a fine maggio hanno partecipato alla ‘Giornata Mondiale dei Bambini’ – spiega l’ascolana –. Però quello che ci è capitato è stato davvero incredibile. Non avremmo mai immaginato che Pietro, Anna e Rosa potessero sedersi al fianco di Papa Francesco sulla ‘Papamobile’. E’ stata una giornata che non dimenticheremo mai. Da parte mia, lo ammetto, è stata tra le emozioni più grandi vissute in tutta la vita".

Francesco, tra l’altro, ha anche impartito la benedizione ai tre piccoli figuranti di Porta Tufilla. E lo ha fatto per ben due volte.

"Siamo stati a Roma in numerose occasioni: a volte privatamente, altre volte con la parrocchia, ma anche con l’Azione Cattolica di cui facciamo parte – proseguono i genitori, Antonella Tosti e Francesco Durinzi –. Però era la prima volta in udienza ed è stata indimenticabile. Abbiamo inviato la foto anche al nostro parroco, don Giampiero Cinelli, e condiviso le nostre emozioni con parenti e amici. Papa Francesco è stato straordinario e, insieme ai nostri figli, porteremo per sempre nel cuore questa giornata".