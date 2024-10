Batterio in piscina: "Pericolo rientrato"

Il batterio della legionella in uno dei boiler della piscina Gregori. E’ quanto emerso dagli esami svolti in queste settimane nella struttura natatoria che lunedì, dopo una lunga serie di interventi di sanificazione programmate, riaprirà i battenti. Gli esami svolti rientrano infatti nelle consuete analisi che vengono svolte durante la fase di chiusura della struttura per garantire la sicurezza e la salubrità degli impianti. La scoperta della legionella ha fatto scattare immediatamente le misure necessarie: il personale della piscina, insieme ai tecnici dell’azienda sanitaria territoriale, ha isolato la situazione e predisposto i trattamenti per debellare il batterio, mettendo in sicurezza la zona interessata. Lunedì, la piscina Gregori riaprirà le sue porte al pubblico, come confermato dall’assessore allo sport Cinzia Campanelli che sottolinea: "Si sono verificate alcune criticità igienico-sanitarie che sono state immediatamente individuate, trattate e abbondantemente superate. Questo periodo di chiusura serviva proprio ad esaminare tutta la situazione nella struttura e risolvere eventuali criticità trovate".

La presenza di quel tipo di batterio in una piscina è particolarmente frequente. La legionella è un batterio che prolifera in ambienti umidi e caldi, come quelli dei sistemi di riscaldamento dell’acqua. Può causare una grave forma di polmonite, nota come legionellosi, se inalata attraverso aerosol contaminati. Il boiler rappresenta un ambiente ideale per la sua proliferazione, motivo per cui i controlli e la manutenzione periodica delle piscine sono di vitale importanza per evitare di correre rischi. La riapertura della struttura Gregori, prevista per lunedì, segna anche il ritorno delle attività natatorie con un impianto completamente sicuro e sanificato. La chiusura temporanea è stata utilizzata anche per completare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In parallelo alla riapertura, il complesso natatorio si prepara a nuovi sviluppi.

Emidio Lattanzi